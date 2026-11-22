Hay pasiones que se heredan y recuerdos que merecen ser devueltos. Piero Palomino es hincha de Sport Huancayo por dos razones: nació en la ciudad y aprendió a querer al equipo gracias a su abuelo, quien desde pequeño lo llevaba al estadio para alentar al Rojo Matador. Hoy, con su familiar octogenario atravesando un delicado momento de salud, decidió regalarle una experiencia que difícilmente olvidará: llevarlo hasta el entrenamiento del equipo de sus amores para conocer de cerca a los jugadores y al comando técnico.

“Soy hincha de Sport Huancayo por dos razones: la primera porque soy de acá (Huancayo) y por mi abuelo. Y es que desde muy pequeño él me llevaba al estadio a ver al Sport Huancayo. Actualmente no la pasa muy bien, está un poco delicado de salud. Así que hemos venido al entrenamiento del Sport Huancayo para poder darle una gran sorpresa y poder darle, de una u otra manera, todo lo que hizo por mí cuando yo era niño”, contó Piero en un video que compartió en sus redes sociales. Las imágenes del encuentro rápidamente destacaron por la emoción de ambos.

La sorpresa tuvo un regalo adicional. Richard Pellejero, entrenador del conjunto huancaíno, se comprometió a obsequiarle una entrada al abuelo para que pueda asistir al partido de este domingo frente a Universitario, desde las 3 p.m., en el estadio IPD de Huancayo. No será un encuentro cualquiera: el Rojo Matador tiene la posibilidad de conseguir el primer título de Liga 1 de su historia y también su primera corona en un torneo corto. Para lograrlo, deberá vencer a los cremas. Un empate lo obligaría a esperar que Sporting Cristal no derrote a Cienciano en el Alberto Gallardo.

Así, Piero y su abuelo tendrán una razón más para compartir la misma tribuna y alentar juntos al equipo que los une desde hace tantos años. El fútbol les regalará una nueva tarde de emociones, aunque esta vez con un significado especial: el nieto podrá devolverle, al menos por un día, aquellas tardes en las que su abuelo lo llevaba al estadio. Y si Sport Huancayo consigue la hazaña, ambos serán testigos de una celebración que quedará para siempre en la memoria del club y de su familia.

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