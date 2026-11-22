La emoción le ganó a Richard Pellejero. Sport Huancayo acaba de escribir una de las páginas más importantes de su historia reciente al conquistar el Torneo Clausura 2026 y su entrenador no pudo ocultar el orgullo por un grupo de jugadores que, pese a las dudas y las críticas, terminó celebrando en casa. El técnico uruguayo, que no pudo estar en el campo durante el partido decisivo, dejó un mensaje cargado de sentimiento tras la goleada ante Universitario.

“Es divino esto. Se permite todo hoy. Agradecerle a esta gente, a la ciudad, al club. Desde que llegamos hace dos años nosotros, me hicieron sentir uno más. Para la gente que no confió en mí, que sé que es mucha. Pero bueno, la resiliencia, como digo yo, siempre es importante. Nunca nadie me regaló nada en el fútbol. Me he tenido que sacrificar, he tenido que estudiar, he tenido que aprender, y todo esto me hace crecer”, expresó Pellejero.

El entrenador también reconoció la impotencia que sintió al quedarse fuera del partido más importante de la temporada. Sin embargo, aseguró que nunca perdió la confianza en sus dirigidos, quienes le habían demostrado durante el campeonato que estaban preparados para afrontar una definición de esta magnitud. “Se lo dije a los muchachos, pero confiaba plenamente porque me lo habían demostrado”, señaló.

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En medio de la celebración, Pellejero también reservó un espacio para las personas que lo acompañan desde la distancia: sus hijos, su pareja y sus amigos. El estratega recordó que detrás de cada entrenador y futbolista existe una familia que también sufre los momentos complicados, especialmente cuando los resultados no acompañan. “Cuando nosotros arrancamos en Clausura, obviamente que todo eso se transforma en aplausos. Ustedes saben que son silbidos, pero es parte del fútbol”, reflexionó.

Finalmente, el técnico dejó una frase que resume la dimensión de lo conseguido por el conjunto huancaíno: “Estos muchachos quedaron en la historia del club, y nosotros, como comando técnico, nos vamos a sumar a esa foto. Pero es todo mérito de ellos”. Sport Huancayo celebró el Clausura después de vencer 4-1 a Universitario y ahora tendrá que volver a enfrentarse al cuadro crema en las semifinales de la Liga 1.