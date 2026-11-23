Sport Huancayo no quiere que el buen momento deportivo termine esta temporada. Tras conquistar el Torneo Clausura, el club empezó a organizar su proyecto para el próximo año, en el que tendrá el reto de competir en la Copa Libertadores. El presidente de la institución, Raúl Rojas, afirmó que la intención es conservar la base del equipo que consiguió el título y fortalecerla de cara a los nuevos desafíos.

El directivo confirmó que las conversaciones para renovar contratos están avanzadas y que la mayoría de los futbolistas ya llegó a un acuerdo. “Ya se está negociando. El 90% ya firmó su renovación. Con el 10% simplemente seguimos negociando”, explicó al periodista Enrique Tapia.

Uno de los asuntos que todavía debe resolverse es la continuidad de Richard Pellejero. Rojas destacó el trabajo del entrenador uruguayo y aseguró que ya conversaron sobre su futuro, aunque las negociaciones siguen en marcha. “El profesor es un gran profesional y ustedes verán el resultado el día de hoy. Estoy seguro de que nos va a dar más satisfacciones”, manifestó.

Richard Pellejero, técnico de Sport Huancayo. (Foto: Liga 1)

Mientras define esos temas, el ‘Rojo Matador’ tiene la atención puesta en las semifinales de la Liga 1, donde enfrentará a Universitario en una serie de ida y vuelta programada para el 29 de noviembre y el 4 de diciembre. “El segundo paso que vamos a dar es enfrentarnos a la ‘U’ para disputar la final con Alianza Lima. Yo creo en este equipo, sueño con este equipo. Se lo estamos demostrando en la cancha”, sostuvo.

La clasificación a la Copa Libertadores 2027 también obligará al club a buscar incorporaciones para elevar el nivel de su plantilla. Rojas reconoció que será necesario reforzar algunas posiciones para afrontar la competencia internacional. “Tenemos que reforzar este equipo porque se nos viene algo más difícil que es la Copa Libertadores”, afirmó el directivo.

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