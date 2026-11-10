Daniel Porozo confía en Sport Huancayo ante Universitario y lanza mensaje por el título del Clausura. Foto: Liga 1
Daniel Porozo confía en Sport Huancayo ante Universitario y lanza mensaje por el título del Clausura. Foto: Liga 1
Por Redacción EC

Sport Huancayo afrontará un partido decisivo ante Universitario de Deportes en la última jornada del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Richard Pellejero depende de sí mismo para quedarse con el segundo certamen de la temporada y uno de sus principales referentes en ataque, Daniel Porozo, expresó su confianza en las posibilidades del conjunto huancaíno.

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