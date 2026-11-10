Sport Huancayo afrontará un partido decisivo ante Universitario de Deportes en la última jornada del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Richard Pellejero depende de sí mismo para quedarse con el segundo certamen de la temporada y uno de sus principales referentes en ataque, Daniel Porozo, expresó su confianza en las posibilidades del conjunto huancaíno.

El delantero ecuatoriano se refirió al desafío que representa enfrentar al cuadro crema y reconoció que será un compromiso complicado. Sin embargo, aseguró que el plantel está trabajando para llegar preparado y luchar por el objetivo de conquistar el campeonato.

Durante una entrevista con el programa Hablemos de MAX, el atacante fue consultado sobre si el actual plantel de Sport Huancayo tiene capacidad para ganarle a cualquier equipo del fútbol peruano. Su respuesta estuvo acompañada de un mensaje de confianza, pero también de cautela por la exigencia del próximo encuentro.

“Si está en la voluntad de Dios, sí, la verdad, como te digo, somos 11 en el campo de juego y si está en quien solo tenemos que meterle esfuerzo, sacrificio, porque va a ser un partido muy difícil, no te digo, va a ser un partido muy difícil, muy complejo, pero bueno, tenemos que estar preparados, nos estamos preparando para eso y va a ser un partido, como te repito, muy duro, complicado, pero bueno, para el que quiere salir campeón, tiene que hacer las cosas bien en la cancha”, manifestó el futbolista.

De esta manera, Porozo dejó en claro que el equipo huancaíno no considera imposible derrotar a Universitario, aunque entiende que necesitará una actuación colectiva para conseguir el resultado que busca.

🎙️ Daniel Porozo EN VIVO: "Sí, le podemos ganar a cualquier equipo. Va a ser un partido difícil (contra la 'U') pero estamos preparados" Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/fvRHgCikGU #HablemosDeMAX 📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. https://t.co/2aWccIgZj9 — L1MAX (@L1MAX_) November 10, 2026

¿Qué necesita Sport Huancayo para ser campeón del Torneo Clausura?

El panorama es favorable para el conjunto de la Incontrastable. Sport Huancayo llega como líder del Torneo Clausura con 34 puntos, mientras que Universitario y Sporting Cristal tienen 32 unidades cada uno. Por ello, el equipo de Richard Pellejero depende de sí mismo para conquistar el campeonato.

El partido ante Universitario está programado para el domingo 22 de noviembre en el estadio IPD de Huancayo. Si el Rojo Matador consigue una victoria, asegurará el primer lugar del Clausura sin depender de otros resultados.

Por su parte, un empate obligaría al equipo huancaíno a estar pendiente de lo que suceda entre Sporting Cristal y Cienciano.

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