Sigue los partidos por la fecha 7 del Torneo Apertura. Sport Huancayo vs. ADT de Tarma se miden EN VIVO este sábado desde el Estadio Huancayo por una nueva jornada de la Liga 1 2026. Para no perderte este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.

Ambos equipos fueron derrotados en sus partidos disputados en la fecha anterior del torneo peruano. Ahora buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones. Sport Huancayo perdió 1 a 2 ante Deportivo Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre. Por su parte, ADT de Tarma llega a este encuentro con una derrota por 2 a 3 ante Juan Pablo II.

Sport Huancayo vs. ADT de Tarma EN VIVO: hora, dónde ver y canal de TV del partido por el Torneo Apertura | Foto: Liga 1

¿Dónde ver Sport Huancayo vs. ADT de Tarma EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sport Huancayo vs. ADT de Tarma EN VIVO por el partido de la fecha 7 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Sport Huancayo vs. ADT de Tarma EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:00 p.m.

Venezuela: 14:00 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:00 p.m.

Horario, canal TV y dónde ver Sport Huancayo vs. ADT de Tarma EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026