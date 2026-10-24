Este sábado, Sport Huancayo se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El ‘Rojo Matador’ llega motivado tras vencer por 2-1 a Cusco FC, mientras que el conjunto sullanero buscará recuperarse luego de caer por 4-1 ante Universitario de Deportes. Si no quieres perderte este encuentro, aquí te contamos todos los detalles del partido: horario, canal de transmisión y cómo verlo en vivo.

¿Cuándo y dónde ver Sport Huancayo vs Alianza Atlético en la fecha 13 del Torneo Clausura 2026?

El partido Sport Huancayo vs Alianza Atlético se juega este sábado 24 de octubre en el Estadio IPD Huancayo.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Alianza Atlético en la fecha 13 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 12:45 p.m.

Venezuela, Bolivia: 13:45 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 14:45 p.m

¿Dónde ver el Sport Huancayo vs Alianza Atlético en vivo por TV?

La transmisión del partido de Sport Huancayo vs Alianza Atlético por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.