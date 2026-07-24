Este sábado 25 de julio, Sport Huancayo y Atlético Grau se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Sport Huancayo intentará recuperarse en casa tras su debut con derrota, mientras que Atlético Grau buscará mantener el buen inicio de torneo y seguir sumando en la tabla. Sigue todos los detalles de este emocionante compromiso, incluyendo el horario, el canal de transmisión y más,

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs Atlético Grau por el Torneo Clausura de Liga 1?

El partido está programado para el sábado 25 de julio en el Estadio IPD, recinto que tiene una capacidad para 20,000 espectadores.

¿A qué hora juega Sport Huancayo vs Atlético Grau por el Torneo Clausura de Liga 1?

Para no perderte el partido, te compartimos los horarios del esperado encuentro.

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Chile , Bolivia, Venezuela: 2:00 p.m.

, Bolivia, Venezuela: 2:00 p.m. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay: 3:00 p.m.

¿Dónde ver el partido Sport Huancayo vs Atlético Grau por el Torneo Clausura de Liga 1 EN VIVO?

El duelo entre Sport Huancayo y Atlético Grau será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal L1 Max y L1 Play.