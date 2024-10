Sport Huancayo vs Atlético Grau EN VIVO y GRATIS | La fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2024 inicia este 17 de octubre del 2024 y enfrenta a Sport Huancayo vs Atlético Grau, ambos equipos jugarán en el Estadio IPD, ubicado en Huancayo a las 6:00 p.m. (horal local Perú). ¿Dónde ver Atlético Grau vs Sport Huancayoo EN VIVO? Para todos los interesados en seguir el partido EN DIRECTO, sintonízalo a través de la señal de TV de L1MAX, a través del streaming L1 Play y también en los aplicativos de DGO y Claro Video . No te pierdas el partido de Sport Huancayo vs Atlético Grau, en un panorama en el que ambas selecciones originarias de Huancayo y Piura buscarán clasificar al torneo internacional de próxima temporada. Sigue todas las incidencias del partido desde DT y la web de El Comercio.

Liga 1: el resumen de la fecha 9 del Torneo Clausura. (América TV)