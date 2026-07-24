Liga1 se suma a la solidaridad: recibirán donaciones en el Sport Huancayo vs. Atlético Grau. Foto: @franjaperuana
Liga1 se suma a la solidaridad: recibirán donaciones en el Sport Huancayo vs. Atlético Grau. Foto: @franjaperuana
Por Redacción EC

La Liga de Fútbol Profesional Peruana, en coordinación con Sport Huancayo, lanzó una campaña solidaria para apoyar a las familias afectadas por el reciente sismo en Junín. Los hinchas que asistan al encuentro entre el ‘Rojo Matador’ y Atlético Grau podrán llevar donaciones que serán destinadas a los damnificados.

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