La Liga de Fútbol Profesional Peruana, en coordinación con Sport Huancayo, lanzó una campaña solidaria para apoyar a las familias afectadas por el reciente sismo en Junín. Los hinchas que asistan al encuentro entre el ‘Rojo Matador’ y Atlético Grau podrán llevar donaciones que serán destinadas a los damnificados.

La iniciativa busca aprovechar la asistencia de hinchas al estadio IPD Huancayo para recolectar ayuda humanitaria y contribuir con las personas que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Sport Huancayo convierte su partido ante Atlético Grau en un punto de apoyo para Junín. Foto: Liga 1

¿Cuándo y dónde se recibirán las donaciones?

La campaña se realizará el sábado 25 de julio, durante el partido correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2026.

Los puntos de acopio estarán ubicados en la puerta del estadio IPD Huancayo, donde se instalarán dos cajas para recibir las donaciones antes del inicio del compromiso.

Datos de la campaña:

Fecha: sábado 25 de julio.

Hora del partido: 1:00 p. m.

Estadio: IPD Huancayo.

Punto de acopio: puerta del estadio.

¿Qué donaciones se pueden llevar?

Los organizadores informaron que se recibirán productos de primera necesidad para atender a las familias damnificadas por el sismo.

Entre los artículos solicitados figuran:

Frazadas y ropa de abrigo.

Ropa y calzado para adultos y niños.

Víveres no perecibles como conservas, menestras, azúcar, leche, aceite y agua embotellada.

Artículos de limpieza e higiene, entre ellos jabón, pasta y cepillos de dientes, papel higiénico, detergente, alcohol, toallas higiénicas y pañales.

Sport Huancayo impulsa campaña solidaria para apoyar a damnificados del sismo en Junín. Foto: Liga 1

Las donaciones serán recolectadas por voluntarios de Red Internacional, en coordinación con la ONG Perú Pendiente, organización que tendrá a su cargo la clasificación y distribución de la ayuda hacia las zonas de Junín que registran mayores necesidades.

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