Sport Huancayo y Los Chankas se enfrentan este viernes 12 de septiembre a las 3:15 p.m. (horario local peruano) por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido se jugará en el Estadio IPD Huancayo, ubicado en Junín. Sport Huancayo ha acumulado dos empates en las fechas 6 y 7 del torneo Clausura, mientras que su oponente Los Chankas enfrentó una derrota en la fecha 6 y una victoria en la fecha 7. No te pierdas el encuentro este viernes. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Podrás seguir la transmisión en directo por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.