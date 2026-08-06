Sport Huancayo vs Chankas EN VIVO por la fecha 4 del Torneo Clausura: a qué hora y dónde ver

Sport Huancayo y Chankas se medirán este viernes 7 de agosto por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos equipos llegan a esta nueva jornada con una victoria reciente y buscarán mantener su buen momento. Sport Huancayo viene de imponerse por 2-0 ante FC Cajamarca, mientras que Los Chankas llegan motivados luego de superar por 3-2 a Comerciantes Unidos. Los dos conjuntos intentarán sumar nuevamente de a tres para seguir avanzando en el torneo.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs Chankas por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

El partido Sport Huancayo vs Chankas por la cuarta fecha del Torneo Clausura se jugará este viernes 7 de agosto en el estadio Huancayo.

Sport Huancayo vs Chankas (Foto: LIga1)

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Chankas EN VIVO por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 01:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 02:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 03:00 p.m.

¿Dónde ver Sport Huancayo vs Chankas EN VIVO por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

La transmisión del partido de Sport Huancayo vs Chankas por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.