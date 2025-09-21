Sport Huancayo y Cienciano jugarán este domingo 21 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido se disputará desde el estadio IPD de Huancayo a las 5:30 p.m. (horario local peruano). Hasta el momento, Sport Huancayo lleva una racha de dos derrotas en las fechas 8 y 9, mientras que Cienciano ha cobrado una victoria y un empate en las mismas fechas. No te pierdas el encuentro programado para este domingo. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Podrás seguir la transmisión en directo por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.