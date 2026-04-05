COMERCIANTES UNIDOS SPORT HUANCAYO 1

Matías Sen 69′ 1

Franco Caballero 74′

No te pierdas los partidos de la Liga 1 2026. El torneo continúa, y esta vez, con la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Este fin de semana, Sport Huancayo y Comerciantes Unidos se miden en una nueva jornada del torneo peruano. El duelo tendrá lugar en el Estadio IPD Huancayo. Consulta en las siguientes líneas los detalles del enfrentamiento: horario, dónde ver y más.

¿Dónde ver Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la fecha 9 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido de Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos, por la fecha 9 del Torneo Apertura de Liga 1, podrá visualizarse a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Cusco y Comerciantes Unidos se enfrentan por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 | Foto: Facebook Comerciantes Unidos

¿A qué hora juega Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la fecha 9 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:15 hrs

Venezuela: 14:15 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:15 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos por la fecha 9 de la Liga 1 2026