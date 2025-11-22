Sport Huancayo medirá fuerzas con Cusco, este domingo 23 de noviembre a las 3:00 p.m. (horario local de Perú) por la jornada 19 del Torneo Clausura 2025. El partido está programado para jugarse en el IPD de Huancayo. En esta última fecha, Cusco reforzará su posición en la tabla y de alcanzar una victoria o empate podrá poner distancia con Alianza Lima, posicionado justo debajo de ellos. Por su lado, Sport Huancayo buscará por lo menos mantenerse en el cierre del torneo.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1? Sintoniza los partidos a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, la transmisión también está disponible por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.