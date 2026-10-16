Este viernes, Sport Huancayo y Cusco FC se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El ‘Rojo Matador’ llega motivado tras vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso en Cusco, mientras que el cuadro cusqueño buscará recuperarse luego de caer por 2-1 ante Alianza Lima. Para que no te pierdas este emocionante encuentro, te contamos todos los detalles sobre el horario, el canal de transmisión y cómo ver el partido en vivo.

¿Cuándo y dónde ver Sport Huancayo vs Cusco FC en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026?

El partido Sport Huancayo vs Cusco FC se juega este viernes 16 de octubre en el estadio IPD Huancayo.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Cusco FC en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:00 p.m

¿Dónde ver el Sport Huancayo vs Cusco FC en vivo por TV?

La transmisión del partido de Sport Huancayo vs Cusco FC por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.