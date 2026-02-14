Sport Huancayo vs FC Cajamarca en vivo: hora y dónde ver el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1

El domingo 15 de febrero a la 1:00 p.m. (horario peruano), Sport Huancayo se enfrentará a FC Cajamarca por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El partido se jugará en el IPD de Huancayo. FC Cajamarca viene de un empate con Deportivo Garcilaso con un marcador final de 1-1. Por su lado, Sport Huancayo viene de un empate 0-0 con Atlético Grau. No te pierdas el encuentro entre Sport Huancayo y FC Cajamarca. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.