Este domingo, Sport Huancayo se enfrenta a Juan Pablo II por la jornada 14 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el estadio Huancayo. Ambos equipos buscarán llevarse los puntos del encuentro. No te pierdas la transmisión del partido y consulta cómo seguirlo en señal abierta y online.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs Juan Pablo II por la fecha 14 del Torneo Apertura?

El partido Sport Huancayo vs Juan Pablo II está programado para el domingo 10 de mayo en el Estadio Huancayo.

Maximiliano Juambeltz. (Foto: Juan Pablo II College)

¿Dónde ver Sport Huancayo vs Juan Pablo II EN VIVO por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Juan Pablo II y Sport Huancayo por la fecha 14 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Sport Huancayo vs Juan Pablo II por la fecha 14 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:00 hrs

Venezuela: 14:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 14 de la Liga 1 2026