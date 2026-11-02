Este lunes 2 de noviembre, Sport Huancayo jugará con Melgar por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En las dos últimas jornadas, Sport Huancayo obtuvo una derrota frente a Juan Pablo II (2-0) y una victoria frente a Alianza Atlético (4-1). Por otro lado, Melgar obtuvo un empate frente a Comerciantes Unidos (1-1) y una derrota frente a UTC Cajamarca (2-1). No te pierdas el partido. Revisa aquí la previa del encuentro, horario y más de la emisión de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde ver Sport Huancayo vs Melgar por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026?

El partido de Sport Huancayo vs Melgar se juega este lunes 2 de noviembre en el IPD Huancayo.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Melgar por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a.m.

Venezuela, Bolivia: 12:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 1:00 p.m

¿Dónde ver Sport Huancayo vs Melgar en vivo por TV?

La transmisión del partido de Sport Huancayo vs Melgar por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.