Sport Huancayo vs. Melgar EN VIVO y GRATIS desde el Estadio Huancayo. | No te pierdas la fecha 16 de la Liga 1-2024. El Torneo Clausura está por llegar a su fin y esta jornada 16 tenemos el partido entre Sport Huancayo vs. Melgar en vivo y online. Sport Huancayo en la posición 15 con 18 puntos irá por una victoria para tratar de subir algunas posiciones. Melgar, por su lado, se encuentra en una mejor posición, ocupando el cuarto lugar con 28 puntos, pero no por ello dejará pasar los 3 puntos que le darían una victoria. Este duelo lo podrás ver este domingo 27 de octubre desde la 3:15 p.m. en la señal de Liga 1 MAX y Liga 1 Play. Además todas las incidencias, goles, jugadas y resumen del mismo lo encontrarás en DT de El Comercio.