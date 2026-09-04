Este sábado, Sport Huancayo y Sport Boys se enfrentarán por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Sport Huancayo y Sport Boys llegan con el ánimo en alto tras sus recientes triunfos. Ambos buscarán prolongar su buen momento y sumar nuevamente de a tres en esta jornada. Revisa el horario, la previa y más detalles de la emisión del partido de la liga profesional peruana.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs Sport Boys EN VIVO?

El partido Sport Huancayo vs Sport Boys por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este sábado 5 de septiembre en el estadio Huancayo.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Sport Boys EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 p.m

¿Dónde ver Sport Huancayo vs Sport Boys EN VIVO?

La transmisión del partido de Sport Huancayo vs Sport Boys por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.