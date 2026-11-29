Sport Huancayo y Universitario se ven las caras esta tarde por la primera semifinal de los playoffs de la Liga 1. Si bien la serie se define en partidos de ida y vuelta, se puede apreciar un ambiente serio y de máxima concentración en los rostros de los jugadores de ambos equipos a su llegada al estadio IPD de Huancayo.

El primero en llegar al recinto deportivo fue el bus del ‘Rojo Matador’, que buscará sacar ventaja de su localía para luego definir la llave en el Monumental. Uno a uno, los jugadores bajaron del bus y fueron directo a camerinos, siempre liderados por el técnico Richard Pellejero.

Los huancaínos mostraron seguridad y confianza en hacer un buen partido esta tarde, pues recientemente vencieron 4-1 a Universitario en el cierre del Torneo Clausura.

Por su parte, el bus de los cremas llegó poco después. Los jugadores bajaron con rostros de seriedad y concentrados en el partido. Hay optimismo en tienda merengue para sacar un buen resultado y clasificar a la final de los playoffs la próxima semana.

Así fue la llegada de Universitario al estadio

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Así fue la llegada de Sport Huancayo al estadio

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