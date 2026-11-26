Sport Huancayo y Universitario de Deportes se enfrentarán por la semifinal de ida de la Liga 1 2026 bajo importantes restricciones para el ingreso de espectadores. La Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos (CNCVED) anunció que el encuentro deberá disputarse únicamente con la tribuna Occidente del estadio IPD de Huancayo habilitada y con presencia exclusiva de hinchas del equipo local.

La disposición establece que no habrá ingreso de simpatizantes visitantes para el compromiso entre el ‘Rojo Matador’ y el conjunto crema. De esta manera, los hinchas de Universitario no podrán acompañar a su equipo en el primer partido de la llave.

A través de un pronunciamiento, la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos exhortó a Sport Huancayo a respetar las condiciones de seguridad establecidas para el encuentro ante Universitario.

La indicación contempla utilizar exclusivamente la tribuna Occidente del estadio IPD de Huancayo y permitir únicamente el ingreso de hinchas locales.

Esta medida busca establecer condiciones de seguridad para el desarrollo del compromiso, considerado uno de los encuentros más importantes de la temporada por tratarse de una semifinal de la Liga 1 2026.

📄 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 https://t.co/tnA6csgsXl — Club Sport Huancayo (@clubshuancayo) November 26, 2026

¿Por qué estuvo en duda el estadio para el Sport Huancayo vs. Universitario?

La localía del conjunto huancaíno había generado incertidumbre durante los últimos días, luego de que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) difundiera un comunicado en el que solicitó a los dirigentes de Sport Huancayo respetar la disposición de habilitar únicamente una tribuna para el encuentro.

Pese a esta indicación, el club abrió sus puertas no solo para Occidente, sino también para una parte de la zona Oriente. Esta decisión generó interrogantes sobre una posible sanción y hasta un eventual cambio de escenario para la semifinal.

Sin embargo, finalmente se mantuvo la programación del encuentro en el estadio IPD de Huancayo, aunque bajo las restricciones comunicadas por la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos.

¿Cuándo juegan Sport Huancayo y Universitario por la semifinal de la Liga 1?

El primer enfrentamiento entre ambos equipos está programado para este domingo 29 de noviembre, desde las 3:00 p. m., en el estadio IPD de Huancayo.

Sport Huancayo buscará aprovechar su condición de local y la altura para conseguir una ventaja en el partido de ida, mientras que Universitario intentará obtener un resultado favorable antes de definir la clasificación en el estadio Monumental.

El encuentro de vuelta se disputará el viernes 4 de diciembre, a las 8:30 p. m., en Ate. El ganador de esta serie avanzará a la final de la Liga 1 2026, donde espera Alianza Lima.

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