Sport Huancayo venció a Universitario de Deportes y logró ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 tras una campaña impecable. A pesar de la victoria de Sporting Cristal a Cienciano, el ‘Rojo Matador’ aseguró el primer lugar y su clasificación a las semifinales de los playoffs.

Sport Huancayo y Universitario de Deportes se verán las caras nuevamente en duelos de ida y vuelta por la semifinal del torneo local. Alianza Lima espera en la final.

A continuación, conoce los días y horarios de los partidos.

Semifinales de los Playoffs: fechas y horarios

Domingo 29 de noviembre

3:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes

Viernes 4 de diciembre

8:30 p.m. | Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo - Estadio Monumental

¿En qué canal TV transmiten Universitario vs. Sport Huancayo?

El partido entre Universitario vs. Sport Huancayo será transmitido por Liga 1 MAX para todo el Perú. Y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max lo transmiten por streaming.

Por otro lado, en México, el partido de Universitario vs. Sport Huancayo lo transmite Fanatiz, al igual que en Estados Unidos y resto de Sudamérica. Esta plataforma la podrás ver ONLINE desde su app o sitio web.

¿Dónde ver TV ONLINE, Universitario vs. Sport Huancayo por Liga 1 2026?

La transmisión ONLINE del partido de Universitario vs. Sport Huancayo será a través de DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max en Perú, mientras que en México, Estados Unidos y resto de Sudamérica va por Fanatiz.