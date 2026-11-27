Sport Huancayo vs Universitario
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Los hinchas podrán seguir el compromiso en vivo a través de la señal televisiva de L1MAX y mediante la plataforma de streaming Liga 1 Play.
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El partido de ida de la semifinal se jugará este domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p. m. en el Estadio IPD Huancayo. La altura de la Ciudad Incontrastable volverá a ser un factor determinante en el trámite físico del encuentro.
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Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la previa del partido entre Sport Huancayo vs Universitario por la semifinal ida de la Liga 1.
La serie se define en duelos de ida y vuelta sin gol de visitante como criterio de desempate. El partido de revancha está programado para el viernes 4 de diciembre a las 8:30 p. m. en el Estadio Monumental de Ate.