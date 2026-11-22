Sport Neciosup vs. Soccer Tingo EN VIVO se enfrentan en el CARFIP de Chorrillos por los cuartos de final del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026, el domingo 22 de noviembre. El partido comenzará a partir de las 12:00 PM y podrás seguir todas las incidencias desde El Comercio.
La cita será en el CARFIP de Chorrillos, donde desde temprano se concentrará el entusiasmo de los equipos participantes, sus entrenadores y las autoridades invitadas.
Los clubes participantes son Valquiria, Cantolao Politécnico, C.D. JSS La Mar 5, Cruzeiro Perú, Ciclista Lima, E.H.C.R. Sagrada Familia, Sport Neciosup, Club Paz y Amistad, EFB Girls, Academia Fútbol Roma, Estrellas Rosadas y Soccer Tingo.
A continuación, conoce los grupos y fixture del certamen.
Grupos del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026
Grupo 1
- C.D. JSS La Mar 5
- Academia Fútbol Roma
- Soccer Tingo
- Valquiria
Grupo 2
- Ciclista Lima
- Sport Neciosup
- Cantolao Politécnico
- Club Paz y Amistad
Grupo 3
- Cruzeiro Perú
- EFB Girls
- Estrellas Rosadas
- E.H.C.R Sagrada Familia
Fixture del domingo 22 de noviembre
- 12:00 | Valquiria, Paz y Amistad - Cancha 1
- 12:00 | Sport Neciosup vs. Soccer Tingo - Cancha 2
- 13:00 | Estrellas Rosadas, Cruzeiro Perú - Cancha 1
- 13:00 | EFB Girls, Ciclista Lima - Cancha 2