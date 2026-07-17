La inesperada salida de Gustavo Cazonatti ha sido un duro golpe para el pueblo celeste. El mediocampista brasileño recibió una oferta de Mirassol FC, de la Serie A de Brasil, y no dudó en transmitir su intención de regresar a su país, principalmente por motivos familiares, luego de dos temporadas y media en el Rímac. La operación se concretó como una venta y Sporting Cristal conservó un porcentaje de una futura transferencia del futbolista de 30 años.

La partida de Cazonatti obligó a los rimenses a replantear sus planes en el mercado de pases. Ya no solo buscan concretar la incorporación de un último refuerzo, sino también encontrar un volante con características similares a las del brasileño. Deporte Total pudo conocer que la contratación del defensa central está prácticamente encaminada, lista para cerrarse, y que no ocupará plaza de extranjero, pues se trata de un zaguero nacional. Ahora, la prioridad es que el mediocampista de contención también sea peruano, y algunos nombres que ya estuvieron en carpeta han vuelto a cobrar fuerza.

Wilder Cartagena es uno de ellos. Cuando a Julio César Uribe se le consultó por el volante de Orlando City, de la MLS, durante la presentación del delantero argentino Michael Hoyos, el pasado 8 de julio, el director general de fútbol evitó confirmar o descartar el interés. En cambio, explicó que, por respeto al jugador mencionado, prefería no pronunciarse sobre posibles incorporaciones hasta que estas se concreten oficialmente.

Sin embargo, más allá de Cartagena, otro nombre que ha ganado fuerza como posible reemplazante de Cazonatti es Pedro Aquino. El volante de 31 años rescindió su contrato con Santos Laguna de México tras culminar su préstamo en Alianza Lima, donde no fue considerado para continuar. Aunque defendió durante una temporada la camiseta de uno de los clásicos rivales de Sporting Cristal, el mundialista en Rusia 2018 siempre mantuvo una postura profesional y respetuosa hacia el club celeste.

De hecho, durante su etapa en el fútbol mexicano nunca ocultó su cercanía con la institución que lo formó. Siempre que el calendario se lo permitió, asistió como un hincha más a partidos de Sporting Cristal, tanto por la Copa Libertadores como por la Liga 1. Hoy, con su situación contractual resuelta, el mediocampista aparece como una de las principales alternativas para regresar a La Florida y reencontrarse con el club del que nunca se desvinculó emocionalmente.

Mientras tanto, la dirigencia rimense trabaja para cerrar cuanto antes la operación de su cuarto refuerzo. La consigna es clara: incorporar a un volante de marca nacional que permita cubrir el vacío que dejó Cazonatti y completar un plantel que aspira a pelear el Torneo Clausura hasta el final.