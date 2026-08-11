Agustín Álvarez arribó este lunes a Lima para incorporarse a Sporting Cristal en el último día del mercado de pases del fútbol peruano.

El volante uruguayo de 25 años llega procedente de Montevideo City Torque en condición de préstamo hasta el final de la temporada y, a falta del anuncio oficial, se convertirá en nuevo jugador del conjunto celeste.

A su llegada, el mediocampista dejó claro que asume el reto con entusiasmo y que llega a un equipo al que considera obligado a pelear por grandes objetivos.

“Sporting Cristal está para campeonar”

Álvarez Wallace no ocultó sus expectativas respecto a su nuevo club y aseguró que el conjunto rimense tiene condiciones para luchar por el título.

“Muy contento por este gran paso y con ganas ya de conocer a mis compañeros. Estoy preparado, salí de un equipo grande como es Peñarol, ya jugué en Colombia por Atlético Nacional y ahora toca otro desafío más para afrontarlo de la mejor manera”.

El uruguayo destacó así su experiencia previa en equipos importantes de Sudamérica, una trayectoria que considera clave para afrontar la presión que implica vestir la camiseta de Sporting Cristal: “Eso es normal en el fútbol (la presión). Obviamente, el estar en un equipo grande demanda resultados y demanda ganar. Y, con los jugadores que hay, creo que podemos llegar a lograr grandes cosas a fin de año”, agregó.

¿Quién es Agustín Álvarez Wallace? El uruguayo que llega a Sporting Cristal con ambición de título. Foto: @JaxLatinMedia

La llegada de Álvarez también representa una apuesta por fortalecer el mediocampo tras la salida de Gustavo Cazonatti, quien continuará su carrera en el Mirassol de Brasil.

La partida del brasileño liberó un cupo de extranjero que Sporting Cristal decidió utilizar en el volante uruguayo, quien se describe como un mediocampista mixto con capacidad para participar en la generación de juego.

Y hay una característica que el propio futbolista considera innegociable: su identidad uruguaya.

✅🎽 ¡Llegó el último refuerzo de Sporting Cristal!



“Un desafío lindo, un equipo grande y un DT con jerarquía. Soy un volante más de juego. Con la calidad de jugadores que hay podemos llegar a algo grande a fin de año”



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“Soy un volante más de juego, pero vengo también con ‘garra charrúa’ y eso nunca va a faltar. Me animó el país porque no lo conozco, un desafío lindo en un equipo grande con grandes jugadores y un entrenador con jerarquía. Eso me impulsó a venir”, agregó el volante.

¿Por qué Álvarez Wallace eligió Sporting Cristal?

El mediocampista reconoció que no conocía demasiado del fútbol peruano antes de que apareciera la posibilidad de jugar en Sporting Cristal. “Veo poco el fútbol peruano. Recién cuando sonó mi nombre en Sporting Cristal, empecé a ver un poco los partidos y creo que Sporting Cristal está para campeonar”, finalizó el nuevo mediocampista de la ‘SC’.

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