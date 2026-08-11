Agustín Álvarez Wallace ya está en Lima para sumarse a Sporting Cristal. Foto: @JaxLatinMedia
Agustín Álvarez Wallace ya está en Lima para sumarse a Sporting Cristal. Foto: @JaxLatinMedia
Por Redacción EC

Agustín Álvarez arribó este lunes a Lima para incorporarse a Sporting Cristal en el último día del mercado de pases del fútbol peruano.

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