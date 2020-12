Sporting Cristal celebró 65 años de historia este domingo en la antesala de la final de la Liga 1 2020, que disputará en duelos de ida y vuelta ante Universitario de Deportes.

Desde Argentina alentará por los rimenses Alberto Bonnet, ídolo del club, quien recordó con cariño su paso por el Rímac a pocos días del inicio de la definición de la temporada.

La clave para que los cerveceros sean protagonistas radica en su orden y cultura, opinó el exdelantero argentino en diálogo con Depor.

Sporting Cristal “siempre se ha preocupado por mantener una línea de perfil y ética, ser un club ordenado serio con jugadores responsables”, indicó. “El futbolista que pisa La Florida tiene que dedicar su vida al club. Es una institución demasiado importante y la vida de un jugador es demasiado corta como para andar haciendo otras cosas”, dijo sobre la coherencia de los cerveceros en los últimos años.

“Llegar a un equipo tan importante y compartir vestuario con jugadores de nivel fue algo increíble. Cuando llegué por primera vez solo estaba enfocado en hacer las cosas bien y estar a la altura para cumplir mi contrato. Todo lo que vino después se convirtió en una etapa maravillosa y hermosa”, señaló sobre su dos etapas en Sporting Cristal (1996/1997 - 2001/2008).

“Yo tengo que estar eternamente agradecido con los hinchas por el cariño que me dieron siempre. Me adoptaron como un hijo y hasta hoy en día se acuerdan de mí. Son ellos los que me pusieron en el lugar de ídolo del club, lo cual fue un tremendo honor. Eso me llena de orgullo”, valoró el tricampeón con el cuadro bajopontino (1996, 2002 y 2005).