Más que molesto terminó Alejandro Duarte, portero de Sporting Cristal, luego de la caída rimense ante U. Católica de Chile por el grupo H de la Copa Libertadores 2022. Los ‘cruzados’ se llevaron la victoria sobre el final, gracias a un polémico penal. Tras el encuentro, el guardameta nacional no se quedó callado y arremetió contra Conmebol por la falta de VAR en la fase de grupos del torneo continental.

“Hay demasiado prestigio y dinero en juego como para que la Conmebol se dé el lujo de no poner VAR en la fase de grupos. Increíble lo de hoy...”, escribió Duarte a través de Twitter, evidentemente incómodo por el final del partido copero disputado en Santiago.

Un polémico y discutido penal transformado en gol a los 92 minutos por Fernando Zampedri dio este martes una sufrida victoria por 2-1 a Universidad Católica ante Sporting Cristal, que vendió cara su derrota en el estadio de San Carlos de Apoquindo.

La acción clave del partido se produjo en el minuto 91 cuando el arbitro del encuentro, el uruguayo Leodán González, percibió mano de Percy Liza tras un cabezazo en el área de Nehuén Paz, que probablemente no solo salvó a su equipo sino también la cabeza de su entrenador, el también criticado Cristian Paulucci.

La jugada, muy poco clara, desató las protestas de los rimenses, en particular de Nilson Loyola, que recibió tarjeta amarilla, pero no se revisó ya que en la fase de grupos, y sin que se sepa muy bien porqué, no hay VAR. Zampedri tomó el balón y lo colocó con potencia en la portería, a donde no pudo llegar Duarte, aunque adivinó su intención.