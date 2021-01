Luego de doce años, Alejandro González volverá a vestir los colores de Sporting Cristal. El defensor que pasó por equipos de Uruguay, Italia, Chile y Ecuador es uno de los principales refuerzos de los celestes para esta temporada pensando en la Liga 1 y en la Copa Libertadores.

González conversó con RPP y mencionó: “Es normal que el jugador de fútbol con los años y experiencia vaya creciendo, que uno entienda mejor el juego. Yo no puedo garantizar que en el 2009 se fue Alejandro González y ahora llega Paolo Maldini, pero sí un jugador que evolucionó”,

Alejandro González, a su vez, también se refirió a la ilusión que tiene de quedarse por un buen tiempo en tienda celeste: “Llego a Sporting Cristal con la idea de no irme. Elegí este club porque es un lugar donde creo que me gustaría pasar los últimos años de mi carrera”.

Alejandro González marcando a Johnnier Montaño durante el partido de Sporting Cristal vs Alianza. Lima, 11/04/2009 (GEC Archivo)

No fue lo único que analizó cuando decidió regresar al Rímac. “Sporting Cristal era una puerta que nunca cerré, es un lugar al que siempre quise volver. Hace dos años vine a pasear a Lima y le dije a mi señora que íbamos a volver a vivir acá. Y así fue, era un objetivo personal”, sostuvo.

Respecto a lo que proyecto el club rimense como institución, Alejandro González expresó que “Sporting Cristal está en otro nivel. Es un club que ha evolucionado y con gente que está a cargo y que busca darle un carácter más profesional a la gestión del club. Lo veo mucho mejor”.

También le consultaron sobre la chance de llevar la cinta de capitán. Es una responsabilidad que ya asumió en su momento. Incluso en otro grande, como Peñarol. “Ser capitán en un club no lo elige uno mismo. Yo fui capitán de Peñarol a los 22 años. Sí me encantaría ocupar un rol trascendente como el de Jorge Cazulo, me lo tengo que ganar en la cancha, con títulos y el cariño de la gente”, añadió.

