¿Alianza o Cusco FC? La palabra de Ian Wisdom sobre el rival de Cristal en la lucha por ser Perú 2. (Foto: Yocelyne Galindo)
¿Alianza o Cusco FC? La palabra de Ian Wisdom sobre el rival de Cristal en la lucha por ser Perú 2. (Foto: Yocelyne Galindo)
Redacción EC
Redacción EC

aseguró un lugar en los playoffs para definir al otro clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores y está a la espera de conocer a su rival: Alianza Lima o Cusco FC. Al respecto, se refirió a la preparación de los celestes y a qué equipo le gustaría enfrentar.

"Nosotros estamos enfocados en lo nuestro y queremos conseguir ese cupo de Copa Libertadores directo. No hay ninguna preferencia (sobre enfrentar a Alianza Lima o Cusco FC), porque nosotros vamos a dar lo mejor siempre”, expresó el volante.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Carlos Lázaro

Wisdom reconoció que el objetivo principal de Cristal no se cumplió, pero que ahora el foco está puesto en terminar la Liga 1 con la clasificación directa a la Libertadores como Perú 2. Siempre queremos apostar a lo más alto que es campeonar, porque somos Sporting Cristal, y así va a ser todos los años”, comentó.

Ian Wisdom es una de las joyas que destacan en Sporting Cristal. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)
Ian Wisdom es una de las joyas que destacan en Sporting Cristal. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

Asimismo, el volante rimense destacó el trabajo de Paulo Autuori desde que llegó a la institución: “El profesor ha aportado muchas cosas en lo futbolístico, en lo personal, y en todos los ámbitos que hay”, sostuvo.

Por último, se refirió a la actual selección peruana y los amistosos que viene disputando en Rusia. “Estoy muy emocionado porque hay mucha gente joven, se nota en los partidos, y creo que hay que darle tiempo porque las cosas se van a dar como queremos. Es un objetivo mío llegar a la selección”, apuntó.

***********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC