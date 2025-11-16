Sporting Cristal aseguró un lugar en los playoffs para definir al otro clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores y está a la espera de conocer a su rival: Alianza Lima o Cusco FC. Al respecto, Ian Wisdom se refirió a la preparación de los celestes y a qué equipo le gustaría enfrentar.

"Nosotros estamos enfocados en lo nuestro y queremos conseguir ese cupo de Copa Libertadores directo. No hay ninguna preferencia (sobre enfrentar a Alianza Lima o Cusco FC), porque nosotros vamos a dar lo mejor siempre”, expresó el volante.

Wisdom reconoció que el objetivo principal de Cristal no se cumplió, pero que ahora el foco está puesto en terminar la Liga 1 con la clasificación directa a la Libertadores como Perú 2. Siempre queremos apostar a lo más alto que es campeonar, porque somos Sporting Cristal, y así va a ser todos los años”, comentó.

Ian Wisdom es una de las joyas que destacan en Sporting Cristal. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

Asimismo, el volante rimense destacó el trabajo de Paulo Autuori desde que llegó a la institución: “El profesor ha aportado muchas cosas en lo futbolístico, en lo personal, y en todos los ámbitos que hay”, sostuvo.

Por último, se refirió a la actual selección peruana y los amistosos que viene disputando en Rusia. “Estoy muy emocionado porque hay mucha gente joven, se nota en los partidos, y creo que hay que darle tiempo porque las cosas se van a dar como queremos. Es un objetivo mío llegar a la selección”, apuntó.

***********

