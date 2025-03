Sporting Cristal salió a toda máquina en el clásico contra Sporting Cristal por la fecha 4 de la Liga 1 Te Apuesto. Tras una seguidilla de ataques, el cuadro rimense se puso adelante en el marcador. Al minuto 9′, un intento de despeje del juvenil Jhoao Velásquez terminó con el balón en la portería aliancista. Cristal se pone 1-0 en el marcador, por el momento.

Gol de Sporting Cristal para ganarle por ahora a Alianza Lima. pic.twitter.com/mtOMHEEaty — Alfredo Canchanya (@alfredcanchanya) March 2, 2025

PREVIA

Ver Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Nacional por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 1 de marzo del 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max transmite en Perú mediante Claro TV, DirecTV, Win y Zapping TV. En Estados Unidos lo podrás ver en FOX Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.