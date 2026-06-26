Cuando Roberto Mosquera arribó a La Florida, aseguró que su objetivo era analizar a detaller durante dos semanas la plantilla celeste para así poder identificar las posiciones que necesitaba reforzar. En los últimos días, la incertidumbre se apoderó de los hinchas rimenses porque el plazo del que había comentado el entrenador estaba a punto de caducar. Sin embargo, esa espera acabó con el anuncio oficial del club de su segundo refuerzo de cara al Torneo Clausura.

Los bajopontinos comunicaron la llegada de Juan Manuel Cuesta, extremo colombiano de 24 años llega procedente de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde fue una de las figuras del campeonato y uno de los futbolistas más destacados de la liga venezolana. El futbolista que también ha militado en Deportivo Independiente de Medellín (DIM) y Envigado de Colombia, Inter de Porto Alegre de Brasil, Aldosivi y Arsenal de Argentina, ha firmado un vínculo con el cuadro del Rímac hasta agosto del 2028.

En los próximos días, Cuesta arribará al Rímac para someterse a las pruebas médicas y sumarse a las prácticas al mando de Mosquera, quien en su tercer ciclo como director técnico celeste busca primero sacar al club de la zona comprometida de la tabla acumulada —está apenas tres puntos por encima del penúltimo y a seis del último lugar— para luego intentar pelear el Torneo Clausura.

El extremo colombiano, con el que los rimenses ocupan las siete plazas de extranjeros (Gabriel Santana, Cristiano Da Silva, Felipe Vizeu, Gustavo Cazonatti, Santiago González y Juan Cruz González) disponibles para la actual temporada, no sería el último fichaje de Sporting Cristal en en este período. Eso sí, el último refuerzo sería un jugador peruano o nacionalizado, a menos de que uno de los otros seis extranjeros en la plantilla deje el club. Cabe destacar que Hernán Barcos, el primer fichaje de esta mitad de temporada, es nacionalizado peruano.

En las próximas horas o días se podrá tener mayor claridad acerca del cierre del plantel para esta segunda parte del año. Se espera también que el sábado, el mismo Roberto Mosquera o Julio César Uribe, director general de fútbol del club, brinden mayor detalles acerca de estas operaciones cuando Cristal reciba a Unión Comercio en el cierre del grupo J de la Copa de la Liga, a jugarse en el estadio Alberto Gallardo.