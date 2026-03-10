Sporting Cristal anunció operativo de seguridad para el partido en Matute ante Carabobo

Sporting Cristal buscará su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores este miércoles 11 ante Carabobo, en Matute, y para ello anunció el operativo de seguridad a seguir a fin de proteger a los hinchas que vayan al estadio a alentar.
A través de un comunicado, el club rimense dio detalles de la operación, la cual se basa en cuatro puntos claves: refuerzo policial, anillos de seguridad, rutas de acceso y comunicación permanente.
Lo que Sporting Cristal busca es garantizar el correcto desarrollo del espectáculo deportivo antes, durante y después en un estadio en el que no suele jugar de local.
“El objetivo es que nuestros hinchas puedan asistir con tranquilidad y disfrutar del partido con total seguridad en el marco de la Copa Libertadores”, se puede leer en el documento.
Como se sabe, el partido entre Cristal y Carabobo, por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores, está programado para este miércoles 11 a las 5:00 pm en Matute.
