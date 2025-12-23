Leandro Sosa continuará su carrera en Sporting Cristal. Luego de algunos días de incertidumbre, el club rimense hizo oficial la renovación de contrato del jugador de 31 años con miras a la temporada 2026, donde competirá en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Para Cristal, Leandro Sosa es una pieza importante por su experiencia y arraigo dentro de plantel. Este año disputó 34 partidos, anotó cinco goles y brindó tres asistencias en todas las competiciones.

Además, es un jugador que está bien considerado por la directiva. Desde que llegó en 2022, Sosa ha jugado 146 encuentros, marcó 17 tantos y repartió 17 pases gol. Está será su quinta temporada como celeste.

Con Sosa, es la cuarta renovación en Sporting Cristal de cara al 2026. Como se sabe, los celestes finalizaron como Perú 3 esta temporada y extendieron los contratos de Rafael Lutiger, Irven Ávila y Martín Távara.

Por otro lado, Cristal continúa buscando jugadores para reforzar a su plantel. El objetivo es salir campeón nacional otra vez, un trofeo que no ganan desde hace cinco años.

¡Celeste por todo 2026! 💪



▶️ Leandro Sosa seguirá defendiendo nuestros colores durante la próxima temporada. ¡Éxitos, Lea! #SaludSosa#FuerzaCristal pic.twitter.com/HvOeNnREFa — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 24, 2025