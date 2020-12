Conforme a los criterios de Saber más

El 24 de febrero, unas horas antes de ser presentado como técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera paseó por las canchas de La Florida junto al director deportivo celeste, el español Juan José Luque. Para la reunión previa, antes de ponerse el terno para la conferencia de prensa, Mosquera vistió una camisa casual con las ilustraciones de la portada de un diario. “Lo compré en un Forever 21 de La Paz”, me dijo unos días después. Esa vestimenta, que simulaba ser el periodíco del día, era una primera señal para Mosquera. Su regreso al Rímac tenía que ser una buena noticia.

Desde setiembre del 2019, cuando llegó el grupo Innova Sports al club hubo cinco meses de turbulencias. Fue difícil pilotear ese enorme avión celeste, con historia y obligaciones deportivas permanentes. La resiliencia fue decisiva para que no decaiga todo lo planificado y mantener esa visión de crecimiento.

“Ha pasado muy rápido y nosotros como grupo empresarial de fútbol teníamos un plan general de largo plazo, con ciertas etapas. Para este primer año hemos superado nuestras propias expectativas, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido”, nos dijo Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, hace tres meses cuando se cumplía un año de su gestión.

Apenas se instaló Innova, luego de la compra a Backus, una de las primeras decisiones fue renovarle el contrato a Manuel Barreto, quien solo pudo mantenerse hasta febrero, debido a la eliminación de Copa Libertadores y a un inicio accidentado en el torneo local (Cristal ocupaba el puesto 15 en esas fechas). Al evaluar opciones de reemplazo, pesó el criterio de buscar alguien de experiencia y que no demoré en el proceso de adaptación. Roberto Mosquera había sido campeón con Binacional el 2019 y estaba libre al decidir no renovar con el cuadro de Juliaca.

Tres semanas después, todo quedó paralizado en el país y en el deporte. La pandemia fue otro golpe durísimo para el nuevo grupo inversor. Allí está uno de los principales méritos de Joel Raffo y su equipo de trabajo: no se derrumbaron y buscaron contención a través de reuniones por videollamada, largas charlas de zoom y acuerdos urgentes como la reducción de los salarios.

En esos encuentros virtuales, Roberto Mosquera sacó a relucir no solo su habilidad para la táctica, sino también para el convencimiento. Se intensificó la parte física a distancia y se reforzó la recuperación anímica. El vulnerable Cristal del verano 2020, tenía que hacerse irrompible.

Sporting Cristal suma 20 título nacionales en 65 años de historia. (Foto: Departamento de Prensa y Comunicaciones Club Sporting Cristal)

-Tolerancia cero-

Mientras la Liga 1 se reanudaba, Sporting Cristal recibió otros dos autogoles dentro del mismo camerino. Dos de sus jugadores titulares, Ray Sandoval y Patrico Álvarez fueron captados por cámaras en conductas impropias en tiempos de pandemia. No solo se burlaron de los protocolos sanitarios, sino que evidenciaron no cuidarse justo a pocos días de las pruebas deportivas más importantes para los cerveceros en el retorno a las canchas. Ambos fueron despedidos del club.

Lo mismo ocurrió en noviembre con Jhilmar Lobatón y hoy se evalúa la rescisión de Carlos Cabello. Los dos por los mismos motivos. En La Florida no se negociaron las indisciplinas. Otro mensaje directo para técnicos y dirigentes de otros equipos.

Desde la reanudación del torneo, Sporting Cristal solo perdió un partido (con Atlético Grau en los últimos minutos). A partir de allí, los números celestes fueron abrumadores. Ganó su grupo de la Liga 2 invicto, sumó el mejor acumulado y tuvo en Emanuel Herrera al goleador del torneo con 20 tantos.

El campeonato del 2020 fue el mérito también de un equipo de trabajo que pudo recalcular el camino y que no se derrumbó ante un inicio con más bajas que altas. La última foto en La Florida otra vez reúne a Juan José Luque y a Roberto Mosquera. Ya no está la camisa con ilustraciones de periódico. No importa. La primera plana en este cierre deportivo del 2020 es de ellos.

Infografía: Antonio Tarazona.





MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Sporting Cristal: el mejor equipo de la década