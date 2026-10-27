Távara y Diego Enríquez palpitan el duelo ante Alianza Lima: “El jueves es una final”. Foto: Sporting Cristal
Távara y Diego Enríquez palpitan el duelo ante Alianza Lima: “El jueves es una final”. Foto: Sporting Cristal
Por Redacción EC

Sporting Cristal se prepara para afrontar un importante desafío ante Alianza Lima. En la previa del encuentro, Martín Távara y Diego Enríquez compartieron sus sensaciones sobre el momento del equipo celeste y la preparación para un partido que consideran clave en sus aspiraciones.

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