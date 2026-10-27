Sporting Cristal se prepara para afrontar un importante desafío ante Alianza Lima. En la previa del encuentro, Martín Távara y Diego Enríquez compartieron sus sensaciones sobre el momento del equipo celeste y la preparación para un partido que consideran clave en sus aspiraciones.

Martín Távara expresó su confianza en la capacidad de Sporting Cristal para superar este momento y aseguró que el plantel está listo para responder en la cancha.

“Muy tranquilo, creo que el club está preparado para este tipo de partidos, creo que era lo que todos buscaban ahora, que nos caigamos y bueno, nos hace más fuerte esto y vamos a demostrarlo el jueves de que estamos hechos”, señaló.

Consultado sobre el estado del grupo, el mediocampista destacó la unión del plantel y consideró que las dificultades pueden servir para fortalecer al equipo antes de un compromiso de esta magnitud.

“Nosotros estamos muy bien, creo que el equipo creo que también a veces necesita de estas tormentas para ver de que estamos hechos. Hoy en día creo que estamos más unidos, hemos levantado mucho la verdad que, como te digo, todos esperaban que el cristal caiga y hoy en día vamos a saber salir de esto. Para eso estamos trabajando, para ganarlo”, agregó.

🔥🔵 CRISTAL SE PREPARA PARA UNA FINAL ADELANTADA ANTE ALIANZA. TÁVARA y ENRIQUEZ destacaron la unión del plantel y el trabajo que vienen realizando para corregir los errores del último partido. ⚽💪 https://t.co/rdPGEHeqGn — Fútbol en América (@FAamericatv) October 27, 2026

Diego Enríquez: “El jueves es una final”

Por su parte, Diego Enríquez resaltó la preparación de Sporting Cristal para el enfrentamiento ante Alianza Lima. El futbolista indicó que el comando técnico trabaja junto al plantel para corregir los errores cometidos en el partido anterior.

“El equipo se está preparando bien para el jueves que es una final. El profe siempre está con nosotros, siempre directo, estamos corrigiendo las cosas del partido anterior y llegar bien el jueves”, manifestó.

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