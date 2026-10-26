Sporting Cristal busca que el estadio Alberto Gallardo luzca un lleno total para su próximo enfrentamiento ante Alianza Lima. A pocos días del encuentro, programado para este jueves, el club celeste hizo un llamado a sus hinchas para adquirir las últimas entradas disponibles, luego de que varias localidades aparecieran como agotadas en la plataforma Joinnus.

El partido ante los blanquiazules genera expectativa entre los hicnhas, por tratarse de uno de los enfrentamientos más atractivos del fútbol peruano. Por ello, el cuadro rimense invitó a sus seguidores a acompañar al equipo en una nueva jornada de la Liga 1 y contribuir a que el estadio alcance su máxima capacidad.

Cristal vs. Alianza Lima: ¿Qué entradas quedan disponibles?

De acuerdo con la información, todavía figuran boletos disponibles en algunos sectores de Oriente y Occidente. Los precios varían según la ubicación elegida y la categoría de la entrada.

Estas son las localidades que aparecen disponibles en el listado proporcionado:

Palco Platino: S/ 499.90

Occidente VIP: S/ 329.90

Occidente Butaca Zona A: S/ 249.90

Occidente Butaca Zona B: S/ 249.90

Occidente Butaca Zona C: S/ 199.90

Occidente Butaca Zona D: S/ 169.90

Oriente lateral: S/ 104.90

Varias localidades ya están agotadas para el partido

La demanda también se refleja en las zonas que ya no presentan disponibilidad. Según el listado compartido, las entradas para Popular y Oriente central butaca 1955 aparecen agotadas.

En Occidente, tampoco figuran boletos disponibles para el sector lateral ni para varias categorías de adultos mayores, juveniles y niños. Lo mismo ocurre con las tarifas especiales de Oriente lateral.

En el caso de Popular, la entrada general tenía un precio de S/ 59.90, mientras que la tarifa infantil era de S/ 39.90. Ambas aparecen sin disponibilidad en la información proporcionada.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026? | Composición EC: @alianzalima / @clubsportingcristal

Este escenario reduce las alternativas para los hinchas que todavía buscan asistir al encuentro entre celestes y blanquiazules, aunque algunas ubicaciones de Oriente y Occidente continúan figurando en venta.

¿Dónde comprar entradas para Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Los aficionados pueden consultar las localidades y adquirir sus boletos a través de Joinnus, la plataforma indicada por el club para la venta de entradas.

Antes de completar la compra, es importante verificar el precio final, la categoría seleccionada y la disponibilidad actualizada de cada sector.

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