Sporting Cristal anunció la venta de entradas para recibir a Alianza Lima en el Alberto Gallardo. Foto: Cristal
Sporting Cristal anunció la venta de entradas para recibir a Alianza Lima en el Alberto Gallardo. Foto: Cristal
Por Redacción EC

Sporting Cristal busca que el estadio Alberto Gallardo luzca un lleno total para su próximo enfrentamiento ante Alianza Lima. A pocos días del encuentro, programado para este jueves, el club celeste hizo un llamado a sus hinchas para adquirir las últimas entradas disponibles, luego de que varias localidades aparecieran como agotadas en la plataforma Joinnus.

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