Lo espera con los brazos abiertos. Horacio Calcaterra quisiera que Luis Advíncula regrese pronto a Sporting Cristal para celebrar el logro de un nuevo título, tal como lo había hecho en el pasado con la camiseta rimense.

“Le he pedido a 'Lucho’ (Advíncula) que vuelva para salir campeón. Pero que cuando regrese no sea a los 38 o a los 39 años, sino que sea mucho antes para poder jugar juntos acá”, sostuvo el mediocampista del elenco rimense en un entrevista para la cuenta oficial de Instagram del club.

Luis Advíncula y Calcaterra no sólo coincidieron en Sporting Cristal. Los dos jugadores disputaron amistoso internacionales con la Selección Peruana, bajo el mando de Ricardo Gareca. Luego de ello, ‘Calca’ dejó de ser convocado, aunque espera con ansias volver a ser tomado en cuenta por el ‘Tigre’.

El Gallardo abrió sus puertas y no sólo para los hinchas de Sporting Cristal

La Municipalidad de San Martín de Porres habilitó un mercado itinerante el estadio Alberto Gallardo, recinto donde Sporting Cristal juega como local, para que los comerciantes de Caquetá puedan ofrecer sus productos con todas las garantías sanitarias y sin riesgo de contagio del coronavirus para ellos y sus clientes.

Por otro lado, fuentes cercanas a la institución del Rímac le confirmaron a Depor que no está descartada la medida de reducción de sueldos a jugadores y miembros del comando técnico para que el impacto económico no sea tan fuerte en el club. A pesar de ello, no hay una comunicación oficial de la institución (por el momento) que confirme la decisión.

