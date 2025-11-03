Son días complicados en Sporting Cristal. El cuadro rimense busca asegurar el cuarto lugar de acumulado y, en caso de lograrlo, deberá afrontar dos eliminatorias en busca de acabar como subcampeón de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Sin embargo, tendrá que hacerlo sin Christofer Gonzales, una de sus figuras.

El volante se perdería lo que queda del campeonato por una lesión en la rodilla. Gustavo Zevallos, director deportivo celeste, ya había anticipado de que Canchita sufría un “esguince de rodilla” y que estaba en evaluación los pasos a seguir en su recuperación.

Sin embargo, la periodista Luccina Aparicio informó que Christofer será sometido a una cirugía a la lesión ligamentaria que sufre en su rodilla, por lo que se perderá lo que resta de temporada y recién reaparecerá en 2026.

Cachita lleva 8 goles y dos asistencias para Sporting Cristal en la Liga 1 mientras que dio un pase gol en la Copa Libertadores.

