¿Qué pasó con su traspaso a Sporting Cristal? Cuando todos pensaron que Catriel Cabellos cruzaría a la vereda de al frente de Alianza Lima a Cristal, el futbolista dejó a más de uno sorprendido al confirmar que su futuro es incierto.

“Estoy entrenando, dando todo de mí, mi futuro todavía no está definido. También hay opciones fuera del Perú”, fue lo que dijo el jugador de 20 años que aún pertenece a Racing Club de Argentina.

Posteriormente, se mostró feliz por ser nominado en la gala de los premios de la Liga 1 2024 al jugador revelación. “Contento. En lo personal, fue un gran año para mí, estoy nominado a un premio que es muy importante para mí. Me encontré un fútbol competitivo, no es solo calidad de jugadores, sino también las canchas, altura, cosas que no se dan en el fútbol argentino. Físicamente y mentalmente se preparan esos partidos”.

Catriel también habló sobre su deseo de jugar en la selección peruana. “Es un objetivo que tengo, no me tocó estar, pero uno trabaja para estar ahí”.