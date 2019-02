Sporting Cristal: Christian Ortíz fue presentado como nuevo refuerzo del club | VIDEO

El futbolista argentino Christian Ortíz fue presentado este jueves de manera oficial como refuerzo del club Sporting Cristal, al que regresa con la intención de cobrarse "una revancha".

Tras su experiencia en el Rímac durante el 2017, el atacante rosarino de 26 años, ex Independiente, asumirá su cuarta temporada en el fútbol peruano con el cuadro bajopontino, que este año defenderá su título nacional en la Liga1 y buscará conseguir protagonismo internacional en la Copa Libertadores.

"No dudé cuando me llamaron para volver al club. Me siento muy cómodo en Lima", destacó el popular 'Tití' en su bienvenida, al lado del flamante técnico de los cerveceros, Claudio Vivas, y Carlos Benavides, presidente de la institución.

Presentación de Christian Ortíz como refuerzo de Sporting Cristal. (Video: Gol Perú)





Luego de marcar 11 goles con la camiseta de Sporting Cristal, Ortíz tendrá la oportunidad de mejorar sus estadísticas personales y guiar a los celestes hacia una nueva coronación.



"Es un jugador que ha demostrado su calidad en el fútbol peruano", destacó el estratega de los rimenses sobre su compatriota.



Sporting Cristal visitará a Sport Huancayo este sábado por la primera jornada de la Liga1 Movistar, sin embargo, Christian Ortíz recién podrá demostrar su juego en la segunda fecha, cuando el conjunto liderado por Vivas reciba a Alianza Lima.