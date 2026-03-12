Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

‘Canchita’ Gonzales tras penal errado que causó la ira de Autuori: “Lo tenía pensado, es parte del fútbol”. (Foto: Sporting Cristal)
Por Redacción EC

Christofer Gonzales, volante de Sporting Cristal, fue uno de los protagonistas en las tanda de penales ante Carabobo, que concluyó con la clasificación celeste a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El jugador se refirió a la forma de patear su penal, que pudo complicar la serie.

