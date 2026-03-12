Christofer Gonzales, volante de Sporting Cristal, fue uno de los protagonistas en las tanda de penales ante Carabobo, que concluyó con la clasificación celeste a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El jugador se refirió a la forma de patear su penal, que pudo complicar la serie.

"Es algo que ya lo tenía pensado, es normal, es parte del fútbol pero lo más importante es que el equipo clasificó”, expresó ‘Canchita’ después del partido. El volante había ‘picado’ su disparo y falló.

Pese a ello, destacó el esfuerzo y la determinación que tuvo el equipo para sobreponerse a un partido complicado y conseguir el objetivo de meterse entre los mejores de la Copa Libertadores. “Tuvimos muy buena reacción en el segundo tiempo", apuntó.

Sporting Cristal clasificó a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2026. (Foto: GEC)

Asimismo, Gonzales resaltó la rebeldía de Cristiano da Silva, quien ejecutó el quinto penal y le dio la clasificación al equipo. “Después de lo ocurrido (recibió insultos racistas), nosotros estamos con él en todo momento. No fue fácil y es algo que no puede pasar ni aquí, ni en ningún lado”, dijo.

Tras ello, ‘Canchita’ espera sin problema a los rivales a enfrentar en la próxima fase: “No nos hemos puesto a pensar quiénes puedan tocar, el equipo ahorita tiene que hacer un poco de recuperación, hemos tenido muchos partidos seguidos y ahora hay que pensar en la liga”.

