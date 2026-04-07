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Comisión Disciplinaria archivó caso contra Franco Coronel por presunto insulto racista a Cristiano. (Foto: Alianza Atlético)
Comisión Disciplinaria archivó caso contra Franco Coronel por presunto insulto racista a Cristiano. (Foto: Alianza Atlético)
Por Redacción EC

Luego de varias semanas, la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional decidió archivar el procedimiento disciplinario contra el futbolista de Alianza Atlético, Franco Coronel, por los supuestos insultos racistas contra Cristiano da Silva, en el duelo frente a Sporting Cristal.

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