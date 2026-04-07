Luego de varias semanas, la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional decidió archivar el procedimiento disciplinario contra el futbolista de Alianza Atlético, Franco Coronel, por los supuestos insultos racistas contra Cristiano da Silva, en el duelo frente a Sporting Crista l .

De acuerdo a la resolución, se resolvió “el archivo del presente procedimiento disciplinario” por falta de pruebas. “La insuficiencia probatoria advertida en el presente caso impide válidamente la imposición de una sanción disciplinaria”, argumentó.

Asimismo, se detalla que imponer una sanción sin medios probatios “resultaría contrario a los principios del debido procedimiento y presunción de inocencia que rigen la potestad disciplinaria en el ámbito deportivo”.

Para la Comisión Disciplinaria, si bien existió una denuncia disciplinariamente relevante que justificó la apertura del presente procedimiento, “no se ha alcanzado el grado de convicción necesario para tener por acreditada, en sede disciplinaria, la comisión de la infracción prevista en el artículo 56 del RUJ por parte del señor Franco Emir Coronel”.

De esta manera, el caso Coronel se envió al archivo y todo quedó en nada. El jugador de Alianza Atlético no recibirá sanción y continuará apto para jugar los próximos partidos de su equipo.

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