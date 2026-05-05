Por Christian Cruz Valdivia

El fútbol peruano lucha a escala internacional, y cada vez contra más obstáculos. Los malos arbitrajes, las canchas sintéticas y clubes poderosos son los rivales a superar, y en esta temporada Cristal en la Libertadores y Cienciano en la Sudamericana están cumpliendo una gran labor.

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