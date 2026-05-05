El fútbol peruano lucha a escala internacional, y cada vez contra más obstáculos. Los malos arbitrajes, las canchas sintéticas y clubes poderosos son los rivales a superar, y en esta temporada Cristal en la Libertadores y Cienciano en la Sudamericana están cumpliendo una gran labor.

Completada la mitad de fechas de las fases de grupos, tanto los celestes del Rímac como los rojos del Cusco son líderes de su grupo en sus torneos, con lo que las expectativas de avanzar de ronda son altas si se dan los resultados esta semana.

LA SEMANA

LIBERTADORES

HOY Cristal vs. Palmeiras - 5 p.m. - ESPN

MIERCOLES Cusco vs. Estudiantes - 5 p.m. - ESPN

JUEVES Coquimbo vs. 'U' 7 p.m. - ESPN



SUDAMERICANA HOY Puerto Cabello vs. Cienciano - 7:30 p.m. - DSports MIÉRCOLES A. Atlético vs. América - 9 p.m. - DSports



—Cristal Brillante—

Cristal ha hecho la tarea a la perfección y hoy tiene un nuevo examen que debe aprobar para pasar de grado en la Libertadores. El cuadro rimense recibe esta tarde a Palmeiras (5 p.m.) en Matute, donde debe mantener su racha de victorias locales.

Los celestes son líderes del Grupo G con seis puntos: ganaron en Lima a Cerro y Junior. Y esta tarde tienen la prueba más difícil, ante los últimos finalistas del torneo. La única baja en tienda celeste es la de Gustavo Cazonatti por acumulación de tarjetas amarillas.

Y la victoria puede tener un gran premio, ya que de llegar a los nueve puntos aseguraría boletos para seguir en carrera internacional, sea en la Sudamericana o pensar en los octavos de la Libertadores.

Desde el 2019, cada vez que Cristal sumó más de seis puntos logró ser tercero en su grupo y así pasar a disputar la Sudamericana (siete en el 2019, ocho en el 2023 e incluso lo hizo con cuatro en el 2021).

De ganar a Palmeiras, llegará a los nueve puntos y tendrá que esperar al duelo del jueves entre Junior (1 punto) y Cerro (4) en Colombia. Le convendría que haya un empate o una victoria de los guaraníes, con lo que aseguraría el tercer lugar como mínimo, y aumentaría sus chances de avanzar a octavos.

Si los celestes empatan, llegarán a siete unidades, por lo que ahí sí debe esperar que Junior pierda y luego no perder en su visita a Colombia.

Cristal decidió un cambio de timón y decidió la salida de Paulo Autuori justo antes de iniciar la Copa. Y con Zé Ricardo han mostrado no solo buen fútbol, también ser un equipo batallador. Aunque a escala local, el mal inicio de año les sigue pasando factura y están relegados en la tabla.

Y vienen de ceder puntos de local ante Cusco FC el último domingo (2-2), programación que no le gustó al técnico. Es decir, solo son 54 horas entre partido y partido. Felizmente ambos son de locales. Y Zé Ricardo no calló al respecto.

“Seguro que necesitamos más timpo para preparar el partido. Los jugadores no son máquinas, necesitan recuperarse. Necesitamos ver la estrategia, cambiar posiciones y eso es imposible en esta situación”, dijo tras el duelo ante los cusqueños. “Lo mejor en el fútbol peruano sería un acuerdo entre la FPF y los equipos para tener más espacio para trabajar”, agregó el último fin de semana por eso alternó a algunos jugadores en el duelo ante los cusqueños.

Zé Ricardo llegó justo antes del inicio de la Copa. (Foto: Cristal)

Pese a ello, la Copa es el atractivo principal. “El encuentro ante Palmeiras es muy valioso, ya que una victoria nos pondría cerca del objetivo de avanzar”, aseguró. “Ciertamente, no directamente, pero digamos que los partidos de Copa Libertadores siempre pesan mucho más”, dijo respecto al buen momento en el torneo continental y la irregularidad en el local.

Cristal ya ganó dos partidos de local (Cerro y Junior), algo vital si se busca avanzar de ronda y este martes recibe a Palmeiras. En los últimos torneos, cada vez que sumó más de 6 puntos, logró llegar a la Sudamericana (8 el 2023 y 7 el 2019). Incluso, en el 2021 lo hicieron con cuatro. Pero ahora el objetivo es llegar a octavos de la Libertadores.

Esta tarde Miguel Araujo sería parte del plantel. Si bien sufre de una lesión en el pie, los fisioterapeutas trabajaron para tenerlo a la orden para la Copa.

Además… LOS PREMIOS En caso los clubes peruanos que disputan la Libertadores sean terceros en sus grupos, avanzan a la Sudamericana. Esto significa un premio de US$500. Si avanzan a octavos, el premio es de US$1.250 millones. Mientras, para los equipos que juegan la Sudamericana, ser líderes de su grupo significa avanzar a octavos de final, con un premio de US$600. Mientras, los segundos juegan los playoffs con lo que vienen de la Libertadores con un premio de US$500.



—El caso cusqueño—

El otro cuadro peruano que piensa en grande es Cienciano. Es líder del Grupo B de la Sudamericana con siete puntos y hoy puede asegurar seguir en carrera. Visita a Puerto Cabello (7:30 p.m.) de Venezuela y si gana llegará a diez y si Juventud (4) le gana a Mineiro (3), los peruanos habrán asegurado o ser primeros o segundos, con lo que seguirán en competencia.

Cienciano pelea en dos frentes. En el Apertura es tercero con 26 unidades, a seis del líder Alianza. Si bien, el título de este certamen está lejano, su posición es expectante para la tabla acumulada.

Melgarejo está envuelto en algunas polémicas. (Foto: Cienciano)

La semana pasada Horacio Melgarejo se hizo viral por sus declaraciones tras el triunfo, en las que criticó a los periodistas. “Se nota que nunca jugaste al fútbol”, “¡qué malos que son haciendo preguntas!”, dijo en la conferencia.

Ya más tranquilo, explicó en Liga 1 MAX que su molestia se debió a que ningún periodista le respondió el saludo y sintió que no valoraron el resultado. “Le ganamos a un equipo que gasta 40 millones de dólares por año en jugadores y ni un periodista me felicitó”, dijo.

Sin embargo, el último sábado volvió a ser protagonista de un hecho polémica. Tras vencer a Comerciantes Unidos sobre la hora, el técnico rival Claudio Biaggio lo acusó de gritarle el gol en la cara. Sin embargo, desde tienda cusqueña emitieron un comunicado donde niegan algún tipo de provocación.

Cienciano

Melgarejo por ahora quiere pensar solo en cómo hacer mejor a su equipo para seguir sumando. “Me preocuparía que no generemos llegadas. Cuantas más tengamos, más goles haremos. Eso indica que estamos trabajando bien en ofensiva y que hay un esfuerzo colectivo desde atrás para construir las jugadas”, dijo sobre lo que ofrece.

Los cusqueños son el único cuadro peruano en ganar torneos internacionales (Sudamericana 2003 y Recopa 2004) y se ilusionan con repetir esas gestas