El presunto acto de racismo denunciado por el defensor brasileño Cristiano da Silva durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, del pasado sábado en el Alberto Gallardo, continúa generando repercusiones en el fútbol peruano, mientras las instancias disciplinarias evalúan lo ocurrido.

El lateral celeste acusó al delantero argentino Franco Coronel de haberle dirigido un insulto racista en los minutos finales del encuentro válido por la sexta fecha del Torneo Apertura. De acuerdo a la directiva rimense, Coronel le dijo “macaco” al brasileño. Así, el árbitro Daniel Ureta activó el protocolo contra el racismo durante el compromiso, que terminó con un tenso cruce entre jugadores de ambos equipos.

Cristiano Da Silva llegó esta temporada a Sporting Cristal. (FOTO: GEC)

Dos días después, Coronel utilizó sus redes sociales para negar cualquier conducta discriminatoria. El atacante señaló que nunca tuvo un acto de racismo contra el futbolista rimense y aseguró que su reacción se produjo después de recibir insultos dirigidos a su madre.

“Soy una persona creyente y repudio todo acto racista”, escribió el jugador, quien también pidió disculpas por las consecuencias que generó la discusión ocurrida en el campo.

Desde Sporting Cristal, en tanto, el respaldo hacia Cristiano da Silva ha sido total. Deporte Total pudo conocer que, por ahora, el club no tiene novedades sobre el proceso disciplinario y que pese a que el plantel está concentrado en sus próximos desafíos deportivos, la directiva rimense también está detrás del desarrollo del caso.

Cristiano Da Silva fue la figura del encuentro ante Garcilaso en Cusco. (FOTO: Sporting Cristal).

En paralelo, la Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP) reiteró su compromiso en la lucha contra cualquier forma de violencia o discriminación en el fútbol peruano y recordó la necesidad de reforzar las acciones de prevención en el entorno del deporte.

Mientras tanto, el caso de Da Silva deberá ser evaluado por las instancias disciplinarias del fútbol peruano, aunque todavía no se conoce cuánto tiempo tomará la investigación ni cuándo se emitirá un fallo.

Enfocados en la Copa

Más allá de la polémica, en La Florida el plantel intenta concentrarse en lo deportivo. Sporting Cristal ya piensa en el decisivo partido del miércoles ante Carabobo FC en el estadio Alejandro Villanueva.

El equipo rimense llega con ventaja tras imponerse por 1-0 en Venezuela y sueña con avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La clasificación significaría no solo un paso importante en el plano internacional, sino también un ingreso económico relevante para el club: 3 millones de dólares por alcanzar la fase de grupos, que se sumarían al millón 100 mil ya obtenido en las fases previas.

En lo deportivo, el comando técnico evalúa el posible regreso del argentino Santiago González, aunque la decisión final dependerá de su evolución física. El cuerpo técnico rimense ha sido cuidadoso con el manejo de cargas y no suele arriesgar jugadores que no estén en óptimas condiciones, como ocurrió recientemente con Gabriel Santana, quien ha reaparecido tras varias semanas de recuperación.