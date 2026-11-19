El calendario del fútbol peruano podría sumar una nueva final a partir del próximo año. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene avanzado el proyecto para organizar la Supercopa Caliente, un torneo que enfrentaría al campeón de la Copa Caliente con el ganador de la Liga 1. La iniciativa busca instalar una nueva competencia en el calendario nacional y darle un atractivo adicional al inicio de la próxima temporada.

El primer clasificado ya tiene nombre. Sporting Cristal se consagró campeón de la Copa Caliente luego de vencer por 2-0 a Alianza Atlético en el estadio Mansiche de Trujillo. El equipo celeste aseguró así su presencia en esta eventual Supercopa y ahora espera conocer a su rival, que saldrá de la definición del campeonato nacional.

La Liga 1 todavía tiene varios aspirantes. Alianza Lima, campeón del Torneo Apertura y finalista de la temporada, aguarda por su contrincante en la definición por el título. Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Sport Huancayo también mantienen posibilidades de conquistar el Torneo Clausura y acceder a la pelea por el campeonato nacional. Por ello, todavía no está definido quién acompañará a los celestes en el nuevo certamen.

Con cánticos y junto al hincha: así celebró Sporting Cristal el título de la Copa de la Liga 2026. (Foto: Club Sporting Cristal)

Caliente, protagonista del proyecto

La propuesta cuenta con un elemento comercial importante. La FPF tiene previsto que Caliente sea el naming sponsor de la competencia, una alianza que daría continuidad a la presencia de la casa de apuestas en el fútbol peruano. La marca ya acompañó durante esta temporada a la Liga 2 Caliente y a la Copa Caliente, dos torneos que llevaron su nombre.

La intención de la Federación es que la Supercopa no sea únicamente un partido aislado, sino que pueda convertirse en un nuevo atractivo dentro de la estructura de competiciones del fútbol nacional. En ese escenario, el enfrentamiento entre los campeones de dos torneos distintos permitiría abrir la temporada con una final y un título oficial en disputa.

Sin embargo, la sede también forma parte de las conversaciones. Una de las propuestas que llegó a la organización fue trasladar el encuentro a Estados Unidos, con el objetivo de acercar el fútbol peruano a una de las comunidades nacionales más numerosas fuera del país.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Estados Unidos alberga a más de 900 mil peruanos, una población que representa una oportunidad para ampliar el alcance comercial y deportivo de este tipo de espectáculos. La posibilidad de organizar un partido con dos de los equipos protagonistas del fútbol nacional permitiría conectar con esa comunidad y ofrecerle un evento de primer nivel.

Pese a esa alternativa, la prioridad de la FPF es que la primera edición de la Supercopa Caliente se dispute en Lima. La capital aparece como la principal opción para albergar el encuentro, aunque la decisión definitiva dependerá de la planificación del calendario y de las condiciones para organizarlo.

Marzo, una fecha por definir

La fecha tentativa para disputar el torneo es marzo de 2027, durante una ventana FIFA. No obstante, este punto representa, por ahora, el principal obstáculo para cerrar la planificación.

La coincidencia con los compromisos de las selecciones nacionales podría afectar directamente a los dos finalistas, que eventualmente perderían a algunos de sus futbolistas convocados. La intención es que ambos equipos puedan presentarse con sus principales figuras, por lo que la fecha podría modificarse si se considera que las ausencias deslucirían el espectáculo.

Por ahora, Sporting Cristal tiene asegurado su lugar y espera al campeón de la Liga 1. La FPF trabaja en los detalles para que la Supercopa Caliente se convierta en una nueva cita del fútbol peruano en 2027.

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