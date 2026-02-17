Con el regreso de ‘Canchita’ y una decisión importante: El plan de Cristal para jugarse la vida en cinco días entre la Copa ante 2 de Mayo y la Liga 1 contra la ‘U’

Por Marco Quilca León

Hay semanas que no admiten titubeos y que, por su peso específico, pueden ordenar -o desordenar- toda una temporada. Para Sporting Cristal, esta es una de ellas. Cinco días que cruzan Copa Libertadores, torneo local, viajes, recuperaciones y decisiones que marcarán el pulso del equipo en este inicio del 2026. El calendario no concede pausas y tampoco lo hace el contexto: la obligación es competir al límite y sin excusas.

