En el fútbol a veces no es más fuerte la primera impresión, si no la última, como este martes en el mítico Maracaná, donde Fluminense acabó pidiendo la hora y replegado con todas sus figuras para no caer ante un Sporting Cristal atrevido, valeroso y hasta avezado que estuvo cerca de tocarle las puertas a la gloria copera. El conjunto rimense cerró la fase de grupos de Copa Libertadores con el premio consuelo del pase a la Copa Sudamericana 2023. Pero su mayor recompensa no es la continuidad internacional y los beneficios que implica; es, en cambio, la imagen que deja: la de un equipo rebelde que juega y va al piso contra los gigantes del continente, ya sea de local y de visita.

MIRA | Resumen del empate de Sporting Cristal ante Fluminense en Rí de Janeiro En Rio, por la sexta y última jornada del reñido grupo D, el colectivo celeste funcionó y mereció un Maracanazo. Y a nivel individual hubo valores para destacar, dentro y fuera de la cancha. Con Da Silva a la cabeza Sobre el campo, el más influyente de los cerveceros, no hay que tener temor al decirlo, fue una vez más Ignácio Da Silva, el mejor refuerzo de la temporada y uno de los mayores aciertos en fichajes de los últimos tiempos en el fútbol peruano. Imponente, quirúrgico, atento y rápido , demostrando jerarquía para liderar una línea de tres con Jesús Castillo innovando como stopper por derecha, sin desentonar, y un sólido Rafael Lutiger que se ha ganado el titularato y el respeto de los hinchas. Adelante en ataque, como ya se ha hecho costumbre, el más peligroso y atrevido fue Joao Grimaldo, quien tuvo un duelo aparte con Felipe Melo y Marcelo, con pierna fuerte cuando fue necesario y osado en el mano a mano, jugando como si jugara el partido para ser vendido al extranjero o para ser recordado por la hinchada. En esta ocasión, más lejos del arco, no tuvo oportunidad para definir y lució una faceta más sacrificada, sin dejar de tomar la lanza y mirar a los ojos sin miedo a hombres más experimentados. Quien sí tuvo una fue Brenner Marlos y no falló, para decepción de sus críticos, que a estas alturas están en peligro de extinción. Ignácio Da Silva: cómo llegó el mejor refuerzo de la Liga 1 a Cristal, cómo va su renovación y que dicen en Brasil de él | (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP) / ERNESTO BENAVIDES La mano del técnico Y es necesaria una mención aparte para Tiago Nunes, el principal responsable de que un equipo peruano salga a jugar en Brasil como lo hizo Cristal, aplicando una presión alta que asfixió a Fluminense y lo obligó a ser vulnerable. El técnico brasileño planteó un partido inteligente para no caer en el juego del rival y arriesgó —otra vez— para enfrentar de igual a igual a un rival de presupuesto europeo. No se hizo problemas ante la ausencia de Gianfranco Chávez y sorprendió brindándole una nueva función a Castillo en un 5-2-3 combativo, tenaz para marcar e ir al frente. El techo de Cristal se va rompiendo y crece a medida de la confianza que ganan sus jugadores, contagiados por un técnico ambicioso, y puede ser todavía más alto con una buena dosis de refuerzos: la tarea de la directiva para jugar en pared con un equipo que merece sumar armas para seguir compitiendo al nivel más alto. Una eliminación en la Copa también puede ser digna y hacer ilusionar. Tiago Nunes es el actual técnico de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)