Con el Apertura entregado, la meta en este tramo final para Sporting Cristal es sumar todos los puntos posibles. Ayer, cumplió con la tarea encomendada, con un juego que no deslumbra, que necesita de mayor trabajo, afinamiento, pero con el que le bastó para superar sin ningún problema a un modesto Comerciantes Unidos por 2-0 en un estadio Alberto Gallardo que extraña el aliento, el folklore de las barras (Extremo Celeste, Fuerza Oriente y Guardia Xtrema) de los celeste.

Precisamente, ayer el recinto del conjunto rimense habrá llegado como máximo a un 50% de su aforo, una situación que se repite a menudo en los últimos encuentros tras las protestas de los hinchas contra los propietarios de la institución (Innova Sports), que por ahora no llegan a buen puerto. Este domingo, también, Julio César Uribe asistió al Gallardo por primera vez como Director General de Fútbol, la mayor autoridad deportiva de la SC, y lo hizo una forma muy peculiar.

En un gesto que se aplaude @JulioUribe10 se acercó a la hinchada para escucharlos y la hinchada lo recibió y le hizo escuchar sus quejas y dejarle claro que #InnovaNoEsCristal @ClubSCristal#FuerzaCristal #InnovaNoEsCristal #InnovaNoEsCristal pic.twitter.com/OizLXB315Q — GloriosoSCeleste🇵🇪 (@GloriosoDeLos90) June 29, 2025

Deporte Total pudo conocer que el ‘Diamante’ llegó en Taxi hasta el puente Caquetá y desde ese punto tuvo que caminar hacia el recinto, encontrándose con cientos de hinchas que le daban a conocer sus quejas por la forma en la que Innova Sports ha sido administrado el club y también exigían refuerzos para pelear por el Clausura. Uribe se mostró muy cercano con todos los aficionados y respondió a las exigencias de cada persona que siente que Sporting Cristal ha perdido el rumbo.

La mayor autoridad deportiva de los bajopontinos también pidió unión y repitió en más de una ocasión que vienen trabajando para salir de esta crisis en la que ha sido envuelta el club. Por lo pronto, se pudo conocer que su gestión, apoyada en el director deportivo Gustavo Zevallos y con el aval de Paulo Autuori, viene buscando un defensa central en el exterior, el cual ocuparía el cupo que ha dejado el uruguayo Franco Romero, quien acabó contrato este 30 de junio.

Julio César Uribe es consciente de que su trabajo no solo es potenciar el plantel de Autuori, sino también el de buscar un consenso con el hincha, con las barras oficiales de la institución. Ello se puede conseguir a través de los triunfos, pero también con cambios en el plantel, en la institución, que se van a dar a conocer al cierre del Apertura -como han venido mencionando- y que le indique al hincha que si hay ganas y que tienen un plan para revertir este primer semestre para el olvido.

El sueño del debut

La sorpresa para más de un hincha celeste, ya sea en las gradas del Alberto Gallardo, frente a su TV o dispositivo móvil, fue la presencia en el once de Duham Ballumbrosio. El lateral derecho que semanas atrás cumplió 17 años cumplió uno de los sueños que ha perseguido desde los 12 años, cuando arribó al Rímac procedente de El Carmen, Chincha. Ya había salido en lista en el duelo contra Deportivo Garcilaso (triunfo por 3-2), en la decimosexta fecha, pero no tuvo minutos.

Ahora, el futbolista que reside desde hace cinco años en La Florida, donde también ha culminado sus estudios en ReiventED School (el colegio del club), tuvo la oportunidad de jugar contra Comerciantes Unidos desde el pitazo inicial. Deporte Total pudo conocer que el defensa conoció de su titularidad en la última práctica, el pasado sábado y recibió el apoyo de sus compañeros para afrontar de la mejor forma su estreno.

Paulo Autuori le brindó la confianza de aparecer en el equipo titular porque cree en las condiciones de Ballumbrosio y como dicen diversas fuentes cercanas al club, el entrenador brasileño suele ver a diversos jugadores de la cantera y si responden, no tendrá temor en mandarlos al césped con el equipo profesional.

Ayer, Duham completó un partido muy acertado, con cierres correctos por su banda, mostrando una seguridad que no se veía en esa banda derecha desde hace varios meses, jugando de primera en cada momento que le llegaba el balón y proyectándose en ataque cuando era necesario. Ha dejado una gran impresión y todo apunta a que Autuori lo seguirá tomando en cuenta en este cierre del Apertura.

Duham Ballumbrosio es la gran sorpresa en el once de Paulo Autuori. Cumplirá el sueño de debutar en el equipo del que es hincha con 17 años recién cumplidos. Ballumbrosio llegó a La Florida, donde reside, a los 12 años. @dt_elcomercio @elcomercio_peru — Carlos Lazaro Odria (@Lazanomas) June 29, 2025

Ballumbrosio lleva en las venas la música, la danza, el arte de una familia que es símbolo y patrimonio en Chincha, pero que ahora él lo ha llevado al fútbol y defendiendo al equipo de sus amores, porque no solo cumplió el sueño de debutar en el fútbol profesional, sino de hacer por el equipo que tiene en su corazón.

En busca de la solidez

En cuanto al juego, Sporting Cristal siempre fue dominador del partido, a través de las asociaciones de Ian Wisdom y Christofer Gonzales. Wisdom, otro canterano del club, se ha ganado la confianza de Paulo Autuori no solo por su buen manejo del balón en el medio sector, con una mirada que no tienen otros volantes, sino también por su dedicación al momento de recuperar el balón, de pelear todas las jugadas como si fuera la última. En tanto, Gonzales, sigue en ascenso desde el arribo del técnico brasileño.

No obstante, más allá del control de los rimenses, también hubo algunos arrebatos de Comerciantes Unidos que fueron controlados por Gianfranco Chávez y Rafael Lutiger. Chávez reapareció tras dos partidos ausente en las convocatorias cuando se decía que había sido borrado por Autuori, pero que en verdad, solo se recuperaba de una molestia en la rodilla.

De igual forma, queda claro que todos en Sporting Cristal están en plena evaluación de cara al informe final del entrenador y el central fue ayer a todas las jugadas con seguridad y fuerza, ganándose al menos la opción de volver a ser titular en el próximo partido, ante Cienciano en Cusco. Es más, forma parte de la línea defensiva de un Sporting Cristal que no recibió goles después de doce largos partidos con tantos encajados, once de ellos al mando de Paulo Autuori.

Otro que retornó a la convocatoria rimense fue Fernando Pacheco y lo hizo de la mejor forma, pues fue determinante en los dos goles tras su ingreso en el arranque del complemento por Maxloren Castro. Primero fabricó el penal que le cometió Brayam Sosa y que convirtió en gol Martín Cauteruccio. Después, tras una gran asociación de juego en el medio sector del campo, recibió un pase bajo el arco de Cauteruccio y empujó el balón a las redes.

Ahora, el objetivo del Paulo Autuori es que el juego de Sporting Cristal siga en ascenso y que no pase lo sucedido la semana pasada en Andahuaylas. Autuori está buscando solidez y como él mismo dice, que la versión de su equipo no sean “fuegos artificiales”, que se prenden durante un momento y luego se apagan. Ese trabajo es de largo plazo, no es tan sencillo y sobre todo en una institución en el que siempre el objetivo es el título nacional, pero el entrenador brasileño espera encontrar esa versión superlativa de cara al Clausura.

